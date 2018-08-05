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Türkiye’nin ‘Altın Markası’ ödülünü aldı

Giriş Tarihi: 5.8.2018
Türkiye’nin ‘Altın Markası’ ödülünü aldı
Türkiye Altın Marka Ödülleri organizasyonunda 2017 Yılı Altın Gıda Markası ödülü alan Arbel A.Ş'ye her yıl bir gıda markasına verilen 2018 Yılı Üstün Hizmet Belgesi takdim edildi. Arbel A.Ş Başkanı Mahmut Arslan ve Yönetim Kurulu Başkan vekili Hasan Arslan üstün hizmet belgesini kendilerine takdim edilmesinden onur duyduklarını söyledi. farklı kıtalarında yatırımları olan bir grup olduklarını belirten Arslan, "Dünyanın mercimek ihtiyacının %25 ini karşılayan Arbel Grup diğer bakliyat ürünlerinde de söz sahibi olarak ülkemize istihdam ve katma değer sağlamaktadır" dedi.
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