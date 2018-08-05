Yaşlı kadına cinsel istismarda bulunan zanlı yakalandı

Olay 20 Temmuz'da Merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre birlikte yaşadığı zihinsel engelli kızı N.F.'nin (37) yakınlarına gitmesi üzerine yaşlı kadın M.F., evde tek başına kaldı. Bir kişinin eve girdiğini gören yaşlı kadın "Sen kimsin" diyerek evden gitmesini istedi. Bunun üzerine şahıs yaşlı kadına cinsel saldırıda bulundu. Kadının bağırması üzerine saldırgan kaçtı. YANAKLARINI VE BOYNUNU ISIRDI

Saldırgan tarafından iki yanağı ve boynundan ısırılan kadının yanına gelen komşuları hemen polisi ve 112 Acil Servis'i aradı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Tedavisinin ardından yaşlı kadın polislere verdiği ifadesinde, "Önce eliyle ağzımı kapatmaya çalıştı. Daha sonra yanaklarımı ve boynumu ısırdı. Göğüslerime ellemeye başladı, bağırınca kaçtı" dediği öğrenildi. Adana polisi saldırganı bulmak için harekete geçti. Yapılan çalışma sonunda polis yaşlı kadının evine çıka bütün yollardaki 45 güvenlik kamerasını tek tek izledi. Yapılan çalışmanın ardından iki kişinin motosiklet ile gelip daha sonra yaşlı kadının evine girdiğini, bir süre sonra kaçtığını belirledi. Polis araştırmada cinsel saldırıyı gerçekleştiren kişinin yaşlı kadının hemen yanındaki buzdolabı tamircisinde çırak olarak çalışan Ramazan Arslan olduğunu tespit etti. Motosikleti kullanan kişinin ise M.Ş. olduğunu saptadı.

YAŞLI KADIN TEŞHİS ETTİ

İki zanlıyı yakalamak için polis harekete geçti. İki zanlı polis tarafından saklandıkları evde yakalandı. Ramazan Arslan, yaşlı kadın tarafından teşhis edildi. Suçlamayı kabul etmeyen Arslan'ın emniyetteki sorgusu sürürken, M.Ş. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan Ramazan Arslan'ın PKK propagandası yapmaktan kaydı olduğunu ortaya çıktı.