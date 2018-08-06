Bitişik Konakların restorasyonu başladı

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Büyükşehir Belediyesi, Ulucami Mahallesi'nde yıkılmaya yüz tutan 3 katlı bitişik konakları aslına uygun restore edip, el işi atölyesi ve misafirhane olarak kent halkının ve turizmin hizmetine sunacak.Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda çalışma yürütülen Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, Koruma ve Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB), Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesi'nde arkeolojik sit alanı sınırları içinde yer alan tescilli kültür varlıklarından bitişik konakların restorasyonu için harekete geçti.19'uncu yüzyıl sonunda inşa edilen bitişik konakların aslına uygun şekilde restore edilmesi için kolları sıvayan KUDEB yetkilileri, yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra ön parseldeki konağın el işi atölyesi, yanındaki konağın ise misafirhane olarak kent halkının ve turizmin hizmetine sunulacağını bildirdi.