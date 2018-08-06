Çamlıyayla’da İğne Oyası Festivali

Mersin
'in
Çamlıyayla ilçesinde bu yıl 4.'üncüsü düzenlenen geleneksel "İğne Oyası Festivali" coşkulu bir şekilde yapıldı. Mersin Valiliğinin himayesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi
'nin desteği ile Çamlıyayla Kaymakamlığı ve Çamlıyayla Belediyesi tarafından gerçekleştirilen geleneksel festivalde kadınlar tarafından yapılan iğne oyaları sergide satışa sunuldu. Festivaldeki konserler katılanları coşturdu. Çarşı girişinde festival nedeniyle açılan stantlardaki iğne oyalarına yoğun ilgi gösterildi. Kadınların el emeği ve göz nuruyla yaptıkları ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına önemli katkı sağlayan festivalin her geçen yıl daha çok ilgi gördüğünü ifade eden Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı. "Özellikle İstanbul ve Ankara
'da düzenlenen fuarlar ve tanıtım günlerinde açtıkları stantlarda tanıtım yapıyoruz" dedi.
PLAKET VERİLDİ
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise, yıllardan beri iğne oyasının tanıtımına ciddi anlamda katkı sağladıklarını, iğne oyasının öz kültürümüz olduğunu ve geçmişten geleceğe taşınan çok önemli bir geleneksel el sanatı olduğunun altını çizdi. Festivale katkı sağlayanlara plaket verildi. Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan iğne oyaları, Yörük ve Osmanlı temalarının işlendiği birbirinden dikkat çekici kıyafetler sergilendi.