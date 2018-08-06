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Engelli kızın gelinlik hayali gerçek oldu

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Engelli kızın gelinlik hayali gerçek oldu
merkeze bağlı Serinova köyünde, 30 yaşındaki doğuştan zihinsel engelli , ailesinin düzenlediği temsili düğünde, gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadı. Çarşıda gezerken veya gelin damat gördüğünde sürekli annesine "Ben ne zaman gelinlik giyeceğim?" diyerek istekte bulunan engelli Melike Asker'in hayalini gerçekleştirmek için ailesi temsili düğün yapmaya karar verdi. Aile ilk olarak davetiye bastırıp yakınlarına dağıttı. Kanlıgeçit İlköğretim Okulu bahçesinde akşam saatlerinde yapılan düğün öncesi, Melike Asker, kuaföre gidip saçlarını yaptırdı, ardından gelinlik giyerek süslenen gelin arabası ile alana geldi. Melike Asker, ilk dansını kardeşi Mehmet ile yaptı. Baba emekli Ali Asker, büyük mutluluk yaşadı.
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Engelli kızın gelinlik hayali gerçek oldu
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