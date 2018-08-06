Gaziantep’te ihracat sevinci

Gaziantep
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ihracatı Temmuz ayında yüzde 17.6 artarak 565 milyon dolara çıktı. İhracattaki artışı değerlendiren sanayiciler memnuniyetlerini dile getirerek kur ve faiz oranlarının dengelenmesi halinde sanayicinin önünü daha iyi göreceğini ve başarının daha da artacağına dikkat çekti. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay" Hedefimiz bu ivmeyi kaybetmeden yılı kapatmak" dedi Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, rakamların artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Temmuz ihracatımız yüzde 17,6 artarken, Ocak- Temmuz 2018 ihracatımız da yüzde 6,3 artışla 3 milyar 902 milyon 494 bin dolara ulaştı. Bu rakamların gerçekleşmesinde katkısı olan bütün sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
6.SIRADA YER ALDI
Gaziantep'in, aylık ve dönemlik ihracatta 6. sırada yer aldığını kaydeden Ünverdi, Temmuz ayı verilerinin sevindirici olduğunu belirtti ve Gaziantep'in Türkiye ortalamasının yaklaşık 6 puan üzerinde ihracat yaptığının altını çizdi. Ünverdi, "Türkiye'nin Temmuz ayı ihracatında ortalama yüzde 11,8 artış yaşanırken, Gaziantep'in ihracatı yüzde 17,6 artış gösterdi. Bu artışla birlikte 2018 yılında aylık bazda en yüksek artış oranına ulaştık" diye konuştu.