Gazişehir mağlup oldu

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Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile son hazırlık maçını oynayan Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep
sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrıldı. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Maçın 49. dakikasında konuk takımda Rydell Poepon'un ceza sahasında sarı-siyahlı ekibin kalecisi Ertaç Özbir'le girdiği mücadelede yerde kalması üzerine müsabakanın hakemi Selim Özen penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Poepon, Gazişehir Gaziantep'i 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 53. dakikasında yeni transferi Danijel Aleksic'in golüyle skora dengeyi getiren Yeni Malatyaspor, 89. dakikada Michael Pereira'nın fileleri havalandırmasıyla müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.