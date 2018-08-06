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: Öğrencilere tercihlerinde yardımcı oluyoruz

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Gökhan Bayboğan: Öğrencilere tercihlerinde yardımcı oluyoruz
Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili ve Çağ Koleji Yönetim Kurulu Başkanı , SABAH'ı ziyaret ederek Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ve Haber Müdürü Melih Torunlar'a çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olmasının heyecanını yaşadıklarını belirten Bayboğan, üniversitede tercih danışmanlık birimi kurduklarını belirtti. Bayboğan, danışmanlık birimlerinde uzmanlar ve akademisyenler tarafından öğrencilere üniversiteye girişte doğru tercih yapma konusunda önemli bilgiler aktardıklarını belirterek, "Öğrencilerimizi geleceklerini ilgilendirecek olan bu konuda yönlendiriyoruz. Tercih haftası bitine kadar 'ne başvuran bütün öğrenciler bilinçli tercih yapma konusunda bilgilendirilecek" diye konuştu.
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Gökhan Bayboğan: Öğrencilere tercihlerinde yardımcı oluyoruz
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