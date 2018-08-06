Korkuluklar kırılmış, facia çok yakında

Burası Ortadoğu Hastanesi'nin hemen karşısı. Fuzuli Caddesi'nde DSİ kanalının hemen üstündeki yol. Buradaki viraj sakat. Kazalar eksik olmuyor. Hızlı gelenler korkuluklara çarpıyor. Allah'tan korkuluklar sağlam. Yoksa araçlar aşağı uçacak! Ancak kırılan korkuluklar 20 gündür öyle duruyor. Kimsenin canı yanmadan bitirin şu korkulukları! Hatta daha sağlam yapın ki kırılmasınlar! Bir araç buradan uçarsa ölen olur bilesiniz!
YUMURTALIK SUSUZ ESNAF KAN AĞLIYOR
Ah şu Yumurtalık. Susuz ilçe. Yazlık ilçe… Adana
lının yazları denize girdiği güzel ilçemiz. Adı güzel, kendi güzel ama belediye hizmeti berbat. Vatandaş susuzluktan kırılıyor diye yazdım. Tamam borular yapılmış. Ama yine sıkıntılar var. Kötü malzeme kullanıldığı ortada. Yumurtalık bu yaz da susuz. Böyle olunca yazlıkçılar kaçıyor. Esnaf siftah yapamıyor. Market sahipleri cirolarının çok düştüğünü söylüyor. Esnaf kan ağlıyor kan. Yetkililer keyif yapıyor. Seçim yaklaştı… Haberiniz olsun.