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, Sasa Cado ile yeniden anlaştı

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Mersin, Sasa Cado ile yeniden anlaştı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından , iç transferde 29 yaşındaki Sasa Cado ile yeniden anlaştı. Ligde ve Avrupa'da başarı hedefleyen turuncu-mavili ekip, geçen sezon Büyüykşehir Belediyespor formasıyla çıktığı 17 maçta 7.9 sayı, 2.8 ve 0.9 asist ortalamasıyla oynayan 1.78 boyundaki forvet Sasa Cado ile tekrar masaya oturdu. Taraflar tüm konularda anlaşma sağlarken, Cado kendisini 1 yıllığına daha Mersin temsilcisine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
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Mersin, Sasa Cado ile yeniden anlaştı
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