Milli jimnastikçiler Tokyo’ya odaklandı

Türkiye'ye son yıllarda elde ettikleri zaferlerle jimnastik tarihindeki ilkleri yaşatan Artistik Jimnastik Erkek Milli Takımı sporcuları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalyalar alarak bir ilki daha başarmak istiyor. İlk kez takım olarak katıldıkları, İspanya'nın Tarragona kentinde gerçekleşen 2018 Akdeniz Oyunları'nda toplamda 8 madalya kazanarak tarihi bir başarı gösteren Artistik Jimnastik Erkek Milli Takımı hedef büyüttü.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Ulaştıkları zaferlerle, Türkiye'nin yükselen yıldızları olarak görülen milli sporcular, bir ilki daha başarmak için 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na takım halinde gitmek için Mersin
'de çaba gösteriyor. Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası, Avrupa Oyunları ve Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda dereceler elde edip, takımlar sıralamasına üste çıkmayı isteyen milliler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na takım olarak katılmayı hedefliyor.
BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
Erkek
Milli Takımı'nın kaptanı Ümit Şamiloğlu, Akdeniz Oyunları'nda takım olarak Türk jimnastik tarihinde ilk kez madalya aldıklarını anımsatarak, takım olarak önlerine büyükle hedefler koyduklarını, bunları başarmak adına da çok çalıştıklarını söyledi. Türkiye'yi 2016 Rio Olimpiyatları'nda temsil eden Ferhat Arıcan da olimpiyatlara bu defa Türkiye'ye madalya alarak dönmek istediğini dile getirdi.
İbrahim Çolak ve Ahmet Önder de olimpiyat hayallerini gerçekleştirmek istediklerini belirti.