Sokakta çalışan çocuklara ‘özel gün’

Mersin
'de hayata geçirilen "Sokakta ya da Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu" projesi çerçevesinde trafik ışıklarında ve çeşitli işlerde çalışan çocuklar, sokaklardan alınıp yüzme öğretildikten sonra denizle buluşturuldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük tarafından yürütülen proje kapsamında, sokakta çalıştırılan çocuklar belirlenip aileleriyle temasa geçildi. Ekonomik durumu kötü olan ailelere çeşitli yardımlar yapılarak, çocuklar için de çeşitli aktiviteler düzenlendi. Öncelikle çocuklar mobil ekipler tarafından evlerinden alınıp, Erdemli ilçesindeki Çocuk Hakları Merkezi'ne getirildi. Burada teorik ve uygulamalı olarak yüzmeyi öğrenen çocuklardan çoğu, deniz kenarında yaşadıkları halde ilk defa öğretmenler refakatinde denize girme imkanına kavuştu. Proje koordinatörü Mustafa Sarı, kentte çocuk odaklı sosyal projeler yürüttüklerini belirtti. Sarı, "Mersin sokaklarında çalışan ya da çalıştırılma risk altında olan çocukları mobil ekip çalışmalarıyla tespit edip, projeye katıyoruz. Ekonomik sıkıntı içinde olduğu tespit edilen çocuklarımızın ailelerini, gerek vakıflardan, gerekse bakanlığımızın sosyal ekonomik destek yardımlarıyla destekliyoruz. Amacımız sokaklarda, trafik lambalarında çocukların çalışmasını ya da dilenmesini önlemek" dedi.