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Tarsuslular Osmanlı Parkı’nda coştu

Parkı’nda coştu Tarsuslular, belediyenin organize ettiği konserde türkülere bayraklarla eşlik etti

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Tarsuslular Osmanlı Parkı’nda coştu
si tarafından organize edilen ve Tarsus Türk Halk Müziği Derneği tarafından Osmanlı Parkı'nda düzenlenen 'Bizim Türküler' adlı konser büyük ilgi gördü. Kırklarsırtı Mahallesi Muhtarı Mehmet Cülük, hizmetler için teşekkür etti. Vatandaşların mutluluğu için çalıştıklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, her hafta Çarşamba günleri değişik mahallelerde vatandaşlarla birlikte hoş vakit geçirdiklerini söyledi.

20 PARÇA SESLENDİRDİ
Geçen yıldan beri "Yaz Şenlikleri" programına bu yıl da devam ettiklerini söyleyen Can, "Amacımız, ayrım yapmadan vatandaşlarımıza hizmet götürmek. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar bizler mesai arkadaşlarımla birlikte bunu uyguluyoruz uygulamaya da devam edeceğiz" dedi. Tarsus Türk Halk Müziği Derneği tarafından 20 parça seslendirildi. Sanatçılara ellerinde Türk bayrağı ile eşlik eden vatandaşlar, 'Hoşgelişler Ola' ve ''m' parçasıyla adeta coştu.
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Tarsuslular Osmanlı Parkı’nda coştu
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