Uyuşturucu operasyonu

Hatay
'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 123 bin 72 adet Captagon hap ve 37 kilo 300 gramda takoz esrar ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2'si Suriye 4 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hakim önüne çıkartılan 4 kişiden 1'i Suriyeli 3 kişi tutuklandı. 1 Suriyeli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Zehir tacirlerine aman vermeyen narkotik ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Reyhanlı ilçesinde bir başarılı operasyona daha imza attı. Reyhanlı'dan bir kargo şirketi kullanılarak yurt dışına bol miktarda uyuşturucu hap gönderileceğinin ihbarını alan ekipler kargo şirketine operasyon düzenledi. Düzenledikleri operasyonda yurt dışına gönderilmek üzere kargo şirketine teslim edilen çekmeceli sandığa el koyan ekipler, sandığın tahtalarına gizlenmiş vaziyette 39 bin 840 adet Captagon adı verilen uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili sandığı yurt dışına gönderdiği tespit edilen bir Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı. Aramalarda 37 kilo 300 gram takoz esrar ile 4 bin 932 adet Captagon hap ele geçirilince, ele geçirilen uyuşturucu hap sayısı 44 bin 772'e çıktı.