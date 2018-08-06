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Yüksek tansiyon hastalarına yeni umut

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Yüksek tansiyon hastalarına yeni umut
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. , ilaç tedavisine cevap vermeyen yüksek tansiyon hastalarının, yeni geliştirilen anjiyo benzeri renal denervasyon yöntemiyle kesin tedavilerinin sağlanabildiğini ifade ederek, bu yöntemin yüksek tansiyon hastaları için yeni bir umut olduğunu söyledi. Tüm dünyada her üç erişkinden birinin yaşamı boyunca, tıptaki adı hipertansiyon olan yüksek tansiyon riski ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Prof. Dr. Hamza Duygu, yüksek tansiyonun tüm dünyadaki önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını ve en yaygın sağlık sorunlarından biri olduğunu kaydetti
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