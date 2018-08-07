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Araştırmaları uluslar arası dergide yayımlandı

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Araştırmaları uluslar arası dergide yayımlandı
YAKIN Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Tijen Zeybek ve Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gözde Koyuncu'nun "Kıbrıs nde Otosansür" algısını araştırdıkları makale International Journal of Organizational Leadership dergisinde yayımlandı. Zeybek ve Yrd. Doç. Dr. Koyuncu'nun bir yıldan fazla bir süredir üzerinde çalıştıkları "Basın Mensuplarında Habercilik ve Otosansür Algısı: Kıbrıs Türk Gazetecileri Örneği" adlı makale bilimsel indekslerde taranan International Journal of Organizational Leadership'in 7. sayısında yayımlandı. Araştırmanın, yarısının kamuda diğer yarısının ise özel sektörde çalışmakta olan on gazeteciyle derin görüşme tekniği uygulanarak yapılan röportajlar üzerinden yürütüldüğü belirtildi.
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Araştırmaları uluslar arası dergide yayımlandı
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