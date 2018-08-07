Balcalı’da Başhekimliğe Prof. Dr. İnal atandı

ÇUKUROVA
Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimliğine Prof. Dr. Tamer Cevat İnal
atandı. Prof. Dr. Yeşim Taşova, görev süresinin dolması nedeniyle Balcalı Hastanesi Başhekimliğinden ayrıldı. ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Kibar, Prof. Dr. Taşova'nın yerine başhekim yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Tamer Cevat İnal'ı Balcalı Hastanesi Başhekimi olarak atadı.
TAMER C. İNAL KİMDİR?
1989 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1997 yılında Biyokimya ve Klinik Biyokimya uzmanlığını aldı. 1999 yılında yardımcı doçent, 2011 yılında ise doçentliğe yükseldi. ÇÜ Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı Klinik Biyokimya Sorumluluğu ve Balcalı Hastanesi Kalite Direktörlüğü görevlerini yürüttü.