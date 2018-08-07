Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Balcalı’da Başhekimliğe Prof. Dr. İnal atandı

Balcalı’da Başhekimliğe Prof. Dr. İnal atandı

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Balcalı’da Başhekimliğe Prof. Dr. İnal atandı
ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimliğine Prof. Dr. atandı. Prof. Dr. Yeşim Taşova, görev süresinin dolması nedeniyle Balcalı Hastanesi Başhekimliğinden ayrıldı. ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Kibar, Prof. Dr. Taşova'nın yerine başhekim yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Tamer Cevat İnal'ı Balcalı Hastanesi Başhekimi olarak atadı.

TAMER C. İNAL KİMDİR?
1989 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1997 yılında Biyokimya ve Klinik Biyokimya uzmanlığını aldı. 1999 yılında yardımcı doçent, 2011 yılında ise doçentliğe yükseldi. ÇÜ Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı Klinik Biyokimya Sorumluluğu ve Balcalı Hastanesi Kalite Direktörlüğü görevlerini yürüttü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Balcalı’da Başhekimliğe Prof. Dr. İnal atandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN