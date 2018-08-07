Bu atölyede engeller sessiz aşılıyor

Antakya İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan projede işitme engelli bayanlar, yöresel bez dokuma eğitimi ile hem meslek öğreniyor hem de bütçelerine katkı sağlıyorlar. Kalkınma bakanlığı, Hatay
Valiliği ve SODES işbirliği ile gerçekleştirilen projenin koordinatörlüğünü yürüten Antakya İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Kamil Şenses, emeği geçen herkese teşekkür etti.
AMAÇ İPEK DOKUMA SEKTÖRÜNÜ GELİŞTİRMEK
Toplam süresi 6 ay olan projenin 4 ayı geride kalırken, bölgenin başarılı dokuma öğretmenlerinden Gülabi Baklacı tarafından eğitilen 16 işitme engelli kursiyer şuana kadar yaptıkları ürünleri gururla gelen ziyaretçilerine sergiliyor. Dernek başkanı Kamil Şenses amaçlarının Hatay ilinde ipek dokuma sektörünü geliştirmek suretiyle kadın istihdamını ve gelir seviyesini arttırmak olduğunu söyledi.
ÇALIŞMALARI HEDİYE EDECEĞİZ
Şenses şunları söyledi: Yapmış oldukları tüm çalışmaları kendilerine hediye edeceğimiz kursiyerlerimize gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." İşitme engelli kursiyerlerden Sevda Pazarbaşı işaret diliyle yaptığı açıklamasında "Bu projede olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada dokumacılığı öğreniyoruz. Meslek sahibi olduk. Bu imkanı bize sağlayan yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.