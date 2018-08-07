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Çukurova Karboğazı Zafer Şöleni başladı

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Çukurova Karboğazı Zafer Şöleni başladı
ÇUKUROVA'NIN kurtuluşunda dönüm noktası olan ve bir avuç Kuvayi Milliyecinin Fransızları bozguna uğrattığı yer olarak tarihe geçen Karboğazı'nda, 18. Geleneksel Çukurova Karboğazı Zafer Şöleni büyük bir coşku ile başladı. Şölenin birinci günü etkinliklerine Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın yanı sıra, milletvekili Olcay Kılavuz ile Baki Şimşek ve Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'da katıldı. Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Ekibi ve Halk Oyunları ekibi de Karboğazı Zafer Şöleni'nde yerini alarak, gösterileri ile vatandaşların eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı. Çamalan Mengi ekibinin halay gösterileri ile coşan kalabalığa Başkan Kocamaz da eşlik etti.
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Çukurova Karboğazı Zafer Şöleni başladı
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