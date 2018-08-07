Dağda mahsur kalan öğrenci kurtarıldı

K.MARAŞ'TA doğa gezisi için gittiği dağda mahsur kalan öğrenci, jandarma, AFAD ve KADAK ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) okuyan Yakup Musacan, merkez Onikişubat ilçesindeki Döngel Mağaraları'nı gezmeye gitti. Gittiği dağda mahsur kalan Türkmenistan uyruklu öğrenci, 112 aracılığıyla yardım istedi. Öğrenci bölgeye gelen jandarma ve AFAD ve KADAK ekiplerince yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından kurtarıldı.