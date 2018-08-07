Deniz kaplumbağaları denizle buluştu

Deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Hatay
'ın Samandağ kumsalına yuva yapan yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) ve Caretta Carettaların bıraktığı yumurtalardan yavrular çıkmaya başladı. Mayıs ayı sonunda anaç kaplumbağalar tarafından bırakılan yumurtalardan 45 günlük kuluçka dönemi sonrası çıkan yavru kaplumbağalar, denizle buluştu. Yuvalarından çıkan yavrular hızla denize girmeye çalışırken, muhteşem görüntüler oluşturdu.
SAYILARI ONBİNLERİ BULDU
Hatay'ın Samandağ ve Dörtyol kumsallarını kendilerine üreme alanı olarak seçen deniz Dünyada deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanlarından olan Samandağ kumsalında, bin 200 kadar yuva tespit edildi. Anaç kaplumbağalar tarafından yuvaya bırakılan yumurtaların yüzde 70-80 oranında yavru çıkışı gerçekleşirken, şu ana kadar 600'e yakın yuvadan çıkan 40 bine yakın deniz kaplumbağası denizle buluştu.
İKİ TÜR YUVALAMA YAPIYOR
Denizle buluşan her bin kaplumbağadan sadece 1 tanesinin doğduğu kumsala gelip yumurta bırakacak yaşa ulaşabildiğini belirten, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Bektaş Sönmez, "Samandağ kumsallarında deniz kaplumbağalarının, üreme sezonu yoğun bir şekilde başladı ve devam ediyor. Kumsalımız her iki türede ev sahipliği yapıyor." dedi.
TÜM PROJELERDE VARIZ
Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Meşal Atik'te konuyla ilgili projelerde yer aldıklarını belirterek, "Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar adına da alan koruma ve kaplumbağa izleme çalışmalarını yürütüyoruz. Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından kırmızı çizgilerle nesli tehdit altında olan Chelonia mydaslar ile ilgili çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.