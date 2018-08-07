Halka açık havuz hizmete girmeli

Pınar Mahallesi'nde halka açık bir havuz var.

Her yaz döneminde bir iki hafta çalışıp sonra kapanıyormuş.

Havuz ücretsiz işletiliyor.

Abdulbaki Sıray, "Muhtarımız Saniye hanımla görüştük.

Ama bir çözüm bulamadık.

Gençler havuzun kapısına bakıp kapalı olunca geri dönüyor.

Yaylaya denize gidemeyenler burada serinleniyordu.

Şimdi kapısı kapalı.

Buraya bir el atılmalı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bir talimat ver de burayı açsınlar.

Kanalda girip boğulmasın çocuklar.

Ailelerin hayır duasını alırsın.

***

Güvenlik şeridini ihlal eden uyanıklar



Adana ve Mersin yanıyor.

Serinlemek için kimi yaylaya kimi de denize koşuyor.

Ama otoyol gişelerinde sıkıntı var.

Kuyruk kilometrelere uzanıyor.

Gişe sayısı yetersiz kalıyor.

Çare bulun beyler!

İnsanları arabada yakmayın!

Sinirlerini de germeyin!

Güvenlik şeridini kullanan saygısızlar var.

Sırada bekleyenler aptal sanki.

Bir tek onlar uyanık!

Bu ihlaller birinin canını yakarsa şaşmam.