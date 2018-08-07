Her tarafından tarih fışkırıyor

TARİHİ yaklaşık 8 bin yıl öncesine dayandığı ifade edilen Mersin
'in Tarsus ilçesinde nereye kazma vurulursa tarih fışkırıyor. Kızılmurat Mahallesi 2705. Sokakta özel bir kişiye ait alanda inşaat yapılması için temel kazısı yapıldı. Müze yetkililerinin denetiminde yapılan kazı sırasında tarihsel bulgulara rastlanınca, bir bölümdeki açma çalışmalarının durumu Anıtlar Yüksek Kuruluna bildirildi. Anıtlar Yüksek Kurulu ise inşaat yapılması planlanan alanında genişletme çalışması yapılmasına karar verdi. Bunun üzerine Müze Müdürlüğü yetkilileri alanın diğer bölgelerinde de 7. yüzyıla yani geç Roma dönemine ait zemin döşemeleri ve tarihi buluntulara rastladı. Yerin yaklaşık 3 metre altında bulunan tarihi kalıntılarla ilgili olarak son kararı Adana Anıtlar Yüksek Kurulu karar verecek.