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nükleer krizini kitabında anlattı

Giriş Tarihi: 7.8.2018
İran nükleer krizini kitabında anlattı
YAKIN Doğu Üniversitesi öğretim üyesi ve siyasi analist Prof. Dr. Ghadir Golkarian'ın nükleer kriz süreci ile ilgili araştırma ve değerlendirme sonucu hazırladığı kitap "Iran's Nuclear Ernergy Is Peaceful or Military?" adı altında Almanya'da basıldı. kitap İran nükleer kriz süreci ele alınarak kronolojik yaklaşımla birlikte taraflarca kritik konuları analiz ediyor. Yazar bu kitapta, İran Nükleer faaliyetlerinin tarihinin anlatımıyla birlikte krizin nedenleri, tarafların anlaşmadaki taahhütleri, İran tarafından nükleer faaliyetin askeri amaçlı mı yoksa barışçıl nitelikte mi olduğunu kitabın çeşitli bölümlerinde analiz etti. Yeni basılan olan kitabın gerek Ortadoğu politikası gerekse politik, stratejist ve akademisyenlere çok katkı sağlayacak nitelikte olduğu ifade ediliyor.
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İran nükleer krizini kitabında anlattı
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