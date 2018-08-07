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Kaçak göçmen sanıldılar Suriyeli işçi çıktılar

’da 3 minibüsteki 30 yabancı uyruklu kişi, üzerinden kimlik çıkmayınca kaçak göçmen sanıldı. İnceleme sonunda Suriyeli oldukları anlaşıldı

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Kaçak göçmen sanıldılar Suriyeli işçi çıktılar
ADANA'DA uygulama noktasında 3 minibüs içerisinde bulunan yaklaşık 30 yabancı uyruklu şahsın üzerinde kimlik çıkmayınca kaçak göçmen sanıldı ancak yolcuların Suriye uyruklu işçiler olduğu anlaşıldı. Alınan bilgiye göre, İncirlik Mahallesi D-400 karayolunda sabit uygulama noktasında 3 minibüs kontrol amaçlı duruldu. Minibüslerde bulunan yaklaşık 30 yabancı uyruklu şahıs polislere kimliklerini ibraz edemedi. Bunun üzerine olay yerine yabancılar şube müdürlüğü ekipleri geldi.
Şahısların kaçak göçmen olduğu düşünüldü. Yabancı uyruklu kişiler kimliklerini evde unuttuklarını beyan ederken, whatsapp üzerinden ailelerine kimliklerinin fotoğrafını yollattılar. Polis ekipleri şahısların kimliklerini inceledikten sonra Suriyeli işçi olduğunu tespit etti. Suriyeli işçiler, kimliklerinin belirlenmesinin ardından serbest bırakıldı.
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Kaçak göçmen sanıldılar Suriyeli işçi çıktılar
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