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’ta kulaçlar derece için atıldı

Bedensel Engelliler Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası ’ta gerçekleşti. Şampiyonaya 7 kentten katılan 100 sporcu dereceye girmek için kulaç attı

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Kahramanmaraş’ta kulaçlar derece için atıldı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı Bedensel Engelliler Kısa Kulvar Türkiye Yüzme Şampiyonası sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Açık Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonaya 'ın yanı sıra Adana, Konya, Gaziantep, Ordu, Giresun ve Sakarya'dan yaklaşık 100 bedensel engelli sporcu katıldı.

BİR ÇOK İNSANA UMUT
BÜYÜKŞEHIR Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, engelleri ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden gayret ettiklerini söyledi. Yüreğinde sevgi olmayanların, yüreğinde engel taşıyanların başarılı olamayacağını ve bu engellerin de tedavi edilemeyeceğini belirten Erkoç, "Sizlerin gösterdiği başarı ve gayretler, umutsuzluğa kapılmış birçok insanımıza umut oluyor" dedi.

ENGELSİZ BİR KENT
"HEP birlikte bu kardeşlerimizi, çocuklarımızı el birliğiyle dünyanın sahnesine çıkaracağız" diye konuşan Başkan Erkoç, "Engelsiz bir Kahramanmaraş için gece gündüz demeden, hep birlikte, el birliğiyle sizlere hizmetin en iyisini sunmaya gayret edeceğiz" dedi. Heyecanlı geçen yarışmaların sonunda dereceye giren yüzücülere ödülleri verildi.
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Kahramanmaraş’ta kulaçlar derece için atıldı
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