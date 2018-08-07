Kahramanmaraş’ta kulaçlar derece için atıldı

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ahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı Bedensel Engelliler Kısa Kulvar Türkiye Yüzme Şampiyonası sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Açık Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonaya Kahramanmaraş
'ın yanı sıra Adana, Konya, Gaziantep, Ordu, Giresun ve Sakarya'dan yaklaşık 100 bedensel engelli sporcu katıldı.
BİR ÇOK İNSANA UMUT
BÜYÜKŞEHIR
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, engelleri ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden gayret ettiklerini söyledi. Yüreğinde sevgi olmayanların, yüreğinde engel taşıyanların başarılı olamayacağını ve bu engellerin de tedavi edilemeyeceğini belirten Erkoç, "Sizlerin gösterdiği başarı ve gayretler, umutsuzluğa kapılmış birçok insanımıza umut oluyor"
dedi.
ENGELSİZ BİR KENT
"HEP birlikte bu kardeşlerimizi, çocuklarımızı el birliğiyle dünyanın sahnesine çıkaracağız"
diye
konuşan Başkan Erkoç, "Engelsiz bir Kahramanmaraş için gece gündüz demeden, hep birlikte, el birliğiyle sizlere hizmetin en iyisini sunmaya gayret edeceğiz"
dedi. Heyecanlı
geçen yarışmaların sonunda dereceye
giren yüzücülere ödülleri verildi.