Kızıldağ Karakucak Güreşleri nefes kesti

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Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde İbrahim Bölükbaşı başpehlivanlığı kazandı. Adana
Büyükşehir Belediyesi ile Karaisalı İlçe Belediyesi tarafından Kızıldağ Yaylası'nda gerçekleştirilen güreşler tamamlandı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 950 sporcu, büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kol bağladı. BAŞPEHLIVANLIK
finalinde rakibini yenen İbrahim Bölükbaşı, başpehlivanlığı kazandı. Müsabakalarda dereceye giren sporculara toplam 71 bin lira para ödülü verildi. Abdullah Kaçar, gelecek yıl düzenlenecek organizasyonun güreş ağası oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nin çok değerli bir kültür mirası olduğunu söyledi. BU
mirası yaşatmaktan onur duyduklarını dile getiren başkan Sözlü, gelecek yıl başpehlivanlık ödülünün 50 bin lira olacağını açıkladı. Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nin Türkiye'nin en köklü güreş organizasyonlarından olduğunu vurgulayan Sözlü, bu mirasa hizmet etmekten şeref duyduklarını sözlerine ekledi.