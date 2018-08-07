Nihal Atakaş Camii kentin simgesi olacak

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İskenderun ilçesinde hayırsever işadamı Recep Atakaş tarafından yaptırılan ve eşinin ismini taşıyan Nihal Atakaş Camii önümüzdeki haftalarda ibadete açılacak. Temeli 2015 yılında atılan cami bölgenin en büyük kapasiteli ibadethanelerinden biri olacak. İskenderun'un simgesi haline gelen Nihal Atakaş Camii, 7800 m2 arsa üzerinde inşa edilirken bin 535 m2 namaz kılma alanı sahip olduğu belirtildi.İki minaresi bulunan cami inşaatında yüksek kalite malzemelerin kullanıldı. Sahil kordonu üzerinde yapılan camiyi yaptırma fikrinin eşine ait olduğu için camiye eşinin ismini verdiğini söyleyen Atakaş, caminin sahil kordonu üzerinde gerdanlık gibi duracağını belirtti. Bir ay içerisinde açılışı gerçekleştirilecek olan Nihal Atakaş Camii'de son hazırlıklar yapılıyor.