O sekiz çocuğa baktı ona kimse bakmadı

Adana
'da 72 yaşındaki Fadime Özer'e 8 çocuğu da bakmayınca ortada kaldı. Hastalıklarından dolayı annesine bakamadığını söyleyen Ayten Özer'de, 2 yıl boyunca annesinin bakım parasını alan, kesildiği içinde onu kapının öne koyduklarını ileri sürdüğü erkek kardeşi Murat Özer ve eşi Bircan Özer hakkında suç duyurusunda bulundu. Diğer kız kardeşlerinin de annesine bakmadığını öne süren kadın, "Annemin Huzurevine konulmasını devletimizin sahip çıkmasını istiyorum" dedi. Ortada kalan anne Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından engelli bakım merkezine yerleştirildi.
KIZI DEVLETE TESLİM ETTİ
Ayten Özer, 1 erkek 8 kardeş olduklarını, annesi Fadime ve babası Sefer Özer'in 2 yıl önce kardeşi M.Ö.'nün yanında kalmaya başladıklarını anlatarak, "Kardeşim annem için devletten bakım parası alıyordu. Tarlalarda işçilik yapan erkek kardeşim adres değişikliği yapınca bakım parası kesilmiş. O da ben artık bakamam dedi. Alzheimer hastası. Sık sık düşüyor. Gözü de bu yüzden mor. 20 günden beri ben bakıyordum. Ancak hem maddi durumum iyi değil, hem de bel fıtığıyım. Annem Alzheimer hastalığı hastası ve güçlükle yürüyor. Ona bakamıyorum" dedi. Diğer kız kardeşleri Saadet, Nuray, Gonca, Sultan, Yeter, Gonca ve Şehriban ile annelerine bakma konusunda görüştüğünü ve olumsuz cevap aldığını söyleyen Ayten Özer, son çaresinin annesini devlete teslim etmek olduğunu söyledi. Kardeşi ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen kadın, "Parası kesilince sokağa attılar. Adliye dilekçe vererek annemin huzurevine yatırılmasını istedim. Orada emin ellerde olacak. Keşke imkanım olsa ben bakabilsem. Çok üzülüyorum ama elimden bir şey gelmiyor. Çocukları utansın" diye konuştu. Cumhuriyet Savcısının girişimleriyle anne Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından engelli bakım merkezine yerleştirildi.