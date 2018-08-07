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’de 41 sporcu korta çıktı

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Osmaniye’de 41 sporcu korta çıktı
OSMANIYE Tenis ve Yüzme Spor Kulübü tarafından düzenlenen 12 yaş 2x4 hafta sonu tenis turnuvasına 41 sporcu katıldı. Korkut Ata Üniversitesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kortlarında düzenlenen turnuva yapılan kupa töreni ile sona erdi. Kulüp başkanı Mehmet Demir, İstanbul, Bingöl, Iğdır, Hatay, Adana, Mersin, gibi farklı illerden erkeklerde 26, bayanlarda 15 sporcunun katıldığı turnuvada heyecanlı maçların oynandığını söyledi. DEMIR, Osmaniye Tenis ve Yüzme Spor Kulübü oyuncularından Alp Osman Aka 4. grup birincisi, Cihan Efe Deniz 4. grup 2'ncisi, Muhammet Faik Cingöz 3.grup 3'üncüsü, bayanlarda Azra Ulusoy 2'nci grup birincisi, Nilüfer Ela Apak 2'nci grup 2'ncisi, Ezel Karakurum 2. grup 3'üncüsü, Irmak Baytekin birinci grup 4'üncüsü olduğunu belirterek başarılarından dolay sporcuları, antrenörlerini ve ailelerini tebrik etti.
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Osmaniye’de 41 sporcu korta çıktı
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