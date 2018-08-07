Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Otomobil ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı
'DA otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hayri Kökalp yönetimindeki 01 AAN 09 plakalı otomobil, Karaisalı girişinde karşı yönden gelen Sezai Zopçuk'un kullandığı 01 DNA 49 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, iki parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü Kökalp ve minibüsteki 15 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Karaisalı Devlet Hastanesine tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Kökalp'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN