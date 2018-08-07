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por Toto 1. Lig'de yeni sezonun perdesini Cuma günü Kardemir Karabükspor maçıyla açacak olan Adana
Demirspor kendi liginde transfer şampiyonu oldu. Kulüp başkanı Murat Sancak'ın göreve gelmesiyle 20 futbolcuyla sözleşme imzalatan mavi-lacivertli ekip bu transferlere büyük paralar harcadı. Mavi Şimşekler hedefini şampiyonluk olarak belirledi.
26 KİŞİLİK KADRO TAMAM
SON
olarak 8 sezon Manchester United forması giyen Brezilyalı Anderson'u renklerine bağlayan Adana Demirspor'un flaş transferleri arasında Pote, Batuhan Karadeniz, Mitrovic, Kage, Traore ve Çağlar Akbaba
bulunuyor. Şuan 26 kişilik kadroya sahip olan mavi-lacivertli ekip Karabükspor karşılaşmasına büyük önem veriyor. SPORTIF
direktör Tanju Çolak çok iyi transferler yaptıklarını belirterek, "30-35 milyon TL civarında para harcandı ve güzel bir ekip oluşturuldu. 20 tane yeni futbolcu aldık. Belki bir iki oyuncumuza ciddi rakamlar verdik ama diğerleri makul düzeylerde. Bir yandan da gelecek sezonun iskeletini kurduğumuz için bütçemizi biraz geniş tuttuk"
dedi.
BİZ VARSAK BAŞARI VARDIR
"BIZ varsak başarı vardır, para sorunu yoktur"
diye konuşan
Çolak, "Çünkü futbolun nasıl işlendiğini ne gerektirdiğini biliyoruz. Maç başları, primleri her şeyi zamanında yatıracağız. Takım kuruldu ben artık kulüp ile hoca arasındaki bağı sağlayacağım. Bunu da iyi değerlendireceğim. Geçen yılın küme düşme adayı Adana Demirspor'un bu yıl neler yapabileceğini herkese göstereceğiz"
diye konuştu.