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Transfer şampiyonu

Kardemir Karabükspor maçıyla lig startını verecek olan Demirspor yaptığı milyonluk transferlerle zirvedeki yerini aldı

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018
Transfer şampiyonu
Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonun perdesini Cuma günü Kardemir Karabükspor maçıyla açacak olan Demirspor kendi liginde transfer şampiyonu oldu. Kulüp başkanı Murat Sancak'ın göreve gelmesiyle 20 futbolcuyla sözleşme imzalatan mavi-lacivertli ekip bu transferlere büyük paralar harcadı. Mavi Şimşekler hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

26 KİŞİLİK KADRO TAMAM
SON olarak 8 sezon Manchester United forması giyen Brezilyalı Anderson'u renklerine bağlayan Adana Demirspor'un flaş transferleri arasında Pote, Batuhan Karadeniz, Mitrovic, Kage, Traore ve Çağlar Akbaba bulunuyor. Şuan 26 kişilik kadroya sahip olan mavi-lacivertli ekip Karabükspor karşılaşmasına büyük önem veriyor. SPORTIF direktör Tanju Çolak çok iyi transferler yaptıklarını belirterek, "30-35 milyon TL civarında para harcandı ve güzel bir ekip oluşturuldu. 20 tane yeni futbolcu aldık. Belki bir iki oyuncumuza ciddi rakamlar verdik ama diğerleri makul düzeylerde. Bir yandan da gelecek sezonun iskeletini kurduğumuz için bütçemizi biraz geniş tuttuk" dedi.

BİZ VARSAK BAŞARI VARDIR
"BIZ varsak başarı vardır, para sorunu yoktur" diye konuşan Çolak, "Çünkü futbolun nasıl işlendiğini ne gerektirdiğini biliyoruz. Maç başları, primleri her şeyi zamanında yatıracağız. Takım kuruldu ben artık kulüp ile hoca arasındaki bağı sağlayacağım. Bunu da iyi değerlendireceğim. Geçen yılın küme düşme adayı Adana Demirspor'un bu yıl neler yapabileceğini herkese göstereceğiz" diye konuştu.
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Transfer şampiyonu
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