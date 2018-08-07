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Vali Demirtaş’dan Yılan Kale daveti

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Vali Demirtaş’dan Yılan Kale daveti
ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, TİGEM Çukurova Tarım İşletmesi'ni ziyaretinin ardından, Kültür ve Turizm Başkanlığı'nın destekleriyle restorasyon çalışmaları tamamlanan Yılan Kale'de incelemelerde bulundu. Ceyhan Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Sabri Tari'nin de hazır bulunduğu incelemeleri sırasında Yılan Kale'de gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını inceleyen Vali Mahmut Demirtaş, kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin korunup yaşatılarak geleceğe taşınmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Tarih boyunca birçok farklı uygarlığa ev sahipliği yapan 'nın, zengin mutfağının yanı sıra pek çok doğal, tarihi ve kültürel değere sahip olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, Yılan Kale'den yerli ve yabancı misafirleri kentin güzelliklerini keşfetmeye davet etti.
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Vali Demirtaş’dan Yılan Kale daveti
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