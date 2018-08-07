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Yılda 6 milyar kilowat elektrik üretecek

Yumurtalık’ta yılda 6 milyar kilowat elektrik üretilecek

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Yılda 6 milyar kilowat elektrik üretecek
ADANA'NIN Yumurtalık ilçesinde inşası süren Emba Hunutlu Termik Santrali'nin tamamlandığında yılda 6 milyar kilowat elektrik üreteceği bildirildi. Valisi Mahmut Demirtaş, Çinli enerji şirketi Shanghai Electric Power ile Türkiye'deki bağlı ortaklığı Emba Elektrik Üretim A.Ş. tarafından, Yumurtalık Sugözü'nde kurulacak Emba Hunutlu Termik Santrali inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Mahmut Demirtaş'a bilgi veren firma yetkileri, doğaya ve çevreye zarar vermeyen son teknoloji ile yapımı devam eden 1320 MW kurulu güce termik santralin ilk ünitesi hizmete girdiğinde, yılda yaklaşık 6 milyar kilowat elektrik üreteceğini belirtti. Santral inşaatını gezen Demirtaş yapım çalışmalarının geldiği aşama hakkında bilgi aldığı termik santralinin istihdama da katkı sağlayacağını söyledi.
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Yılda 6 milyar kilowat elektrik üretecek
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