ADANA'NIN
ilçesi Karaisalı'da İller Arası 15 Temmuz Şehitleri Karate Turnuvası tamamlandı. Müsabakalara 7 ilden toplam 490 sporcu katıldı. Birincisi gerçekleştirilen müsabakalarda katılımın yüksek olması antrenör ve idarecileri mutlu etti. Minik, yıldız, ümit ve genç kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular birbirlerine üstünlük kurmak için kıyasıya mücadele etti. Kilolarında dereceye giren sporculara ödüllerini Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ile Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel verdi.