Adana’nın analı kızlısı aşçılar diyarında

AŞÇILAR
diyarı Bolu'nun Mengen ilçesinde bu yıl 33.'sü düzenlenen Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nde Adana
Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) analı kızlı çorbasıyla damakları şenlendirdi. İki günlük festivalde 2 bin porsiyon analı kızlı çorbasını ücretsiz ikram eden Adanalı aşçılar, lezzet avcılarından tam not aldı.
LEZZET FESTİVALİ
Adanalı aşçılar, ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen liderliğinde 20 kişilik kafile halinde Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nde gövde gösterisi yaptı. İki yıl önceki festivalde 56 il arasında yapılan yarışmada içli köfte ve domates tatlısıyla çifte birincilik kazanan ADAPADER'li aşçılar, bu kez analı kızlı çorbasıyla Adana mutfağını temsil etti. Bu lezzet büyük beğeni topladı.