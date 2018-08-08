Akaryakıt istasyonundan çelik kasa hırsızlığı

MERSIN'DE
bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisini etkisiz hale getirip, içerisinde para, çek ve senetlerin olduğu çelik kasayı çalan 5 zanlı yakalandı. Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen 5 zanlı, ellerindeki tabanca ile pompa görevlisini etkisiz hale getirdi. Zanlılar, içerisinde bin 200 dolar, 100 avro, 400 lira, 3-4 yaprak boş çek, 400 bin lira civarında müşteri çeki ile 100- 150 bin liralık alacak senetlerinin bulunduğu iş yerine ait çelik kasayı hafif ticari araca yükleyip kaçtı. Haber verilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan Mersin
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip zanlıların kimliklerini belirledi. Gözaltına alınan D.E, M.A, M.Ö, M.A.K ve Y.S, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.