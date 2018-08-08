Başkanın kızı dünya evine girdi

BUGÜN NELER OLDU

Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin kızı Avukat Hilal Türe, meslektaşı Fatih Aytaç ile evlendi. Belediyeye ait 82 Sosyal Tesisleri'ndeki düğüne aileler başta olmak üzere; ilçe protokolü, siyasiler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İlk danslarını Sezen Aksu'nun 'Ben sende tutuklu kaldım' ismili parçasıyla yapan genç çiftin harmandalı performansı ayakta alkışlandı. Düğünün son bölümünde kızının kuşağını bağlayan Türe'nin, folklor ekibi ile birlikte sergilediği halk oyunu gösterisi büyük beğeni topladı. Damat Fatih Aytaç da saz çalıp eşinin en sevdiği parçaları seslendirdi.