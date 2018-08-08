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Büyükşehir’den hijyen temizliği

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Büyükşehir’den hijyen temizliği
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi daha temiz ve daha hijyenik bir ortam için ana arter üzerindeki cadde ve meydanlarda dezenfekte ve yıkama çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından, halkın yoğun olarak kullandığı Ulucamii-Valilik Kavşağı arasında kalan alanda daha temiz ve daha hijyenik bir ortam için dezenfekte çalışmalarının yanı sıra köpüklerle yıkıyor. Temizlik çalışmalarını özellikle vatandaşların olmadığı sakin zamanlarda yapan belediye ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Trabzon Caddesi ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere ana arterlerde temizlik çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.
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Büyükşehir’den hijyen temizliği
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