Büyükşehir’den hijyen temizliği

KAHRAMANMARAŞ
Büyükşehir Belediyesi daha temiz ve daha hijyenik bir ortam için ana arter üzerindeki cadde ve meydanlarda dezenfekte ve yıkama çalışmalarına devam ediyor. Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi tarafından, halkın yoğun olarak kullandığı Ulucamii-Valilik Kavşağı arasında kalan alanda daha temiz ve daha hijyenik bir ortam için dezenfekte çalışmalarının yanı sıra köpüklerle yıkıyor. Temizlik çalışmalarını özellikle vatandaşların olmadığı sakin zamanlarda yapan belediye ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Trabzon Caddesi ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere ana arterlerde temizlik çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.