Ceza çekerken üretiyorlar Türkiye’nin en büyük sulu Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda üretilen ekolojik lisanslı ürünler bir çok ildeki ceza infaz kurumuna gönderilerek, ekonomiye de katkıda bulunuluyor





TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki, 1994 yılında tarım cezaevi yapılması için Adalet Bakanlığı'na devredilen ancak yıllardır vatandaşların işgal ederek tarım ve hayvancılıkta kullandığı 691 dönüm hazine arazisi, tahliye edilerek Türkiye'nin en büyük 'tarım açık ceza infaz kurumu' haline getirildi. Tarım açık ceza infaz kurumunda, yılda 3 defa ürün verebilecek şekilde yöreye uygun organik tarım, büyük Türkiye'nin en büyük sulu Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda üretilen ekolojik lisanslı ürünler bir çok ildeki ceza infaz kurumuna gönderilerek, ekonomiye de katkıda bulunuluyor ve küçükbaş hayvancılığı, lisanslı sera üretimi, örtü altı tarım, fidan ve çiçek yetiştiriciliği yapılması için çalışmalar başlatıldı.



HASAT ARTTI

Üç yıl önce, 120 hükümlünün çalıştığı yüzlerce dönüm araziye buğday, kuru soğan, yer fıstığı, mandalina, kavun ve karpuz ekildi. Geçtiğimiz yıllardaki üretim 2018'de 2'ye 3 katlandı. Yetiştiren ürünler, Adana, Hatay, Kocaeli, Silivri, Maltepe Ceza İnfaz Kurumları'na gönderildi. Buğdayda ve soğanda hasat tamamlanırken, kavun, karpuzda ise devam ediyor. Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yaklaşık bin hükümlünün kalabileceği binanın yapımı sürüyor. Bu yıl, 40 bin kilogram, soğan, 277 bin kilogram buğday, 61 bin kilogram karpuz ve kavun hasat edilirken, yer fıstığı ve mandalina hasadı sonbahar ve kışın yapılacak.



ÖRNEK TARIM MERKEZİ

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, hükümlülerin tarım açık ceza infaz kurumu tesislerinde yılda 3 kez ürün alacak şekilde çalıştıklarını söyledi. Hükümlülerin sigortalı bir şekilde çalışarak hem yevmiye aldıklarını hem de ailelerine yük olmadıklarını kaydeden Yeldan, "Türkiye'nin en büyük sulu tarım açık ceza infaz kurumları arasında yer alan tesisimiz örnek tarımın merkezi olacak. Buraya bin hükümlünün bulunabileceği bir tesis kuruyoruz, inşaatımız devam ediyor. Mevcut üretilen ürünlerin yanı sıra seralarımız olacak, lisanslı ve ekolojik tarım devam edecek. Çukurova'nın tarımsal zenginliğine katkı sunacak uygulamalar hayata geçirilecek" dedi. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın girişimleriyle 20 yıl aradan sonra tahliye edilerek Türkiye'nin en büyük açık tarım ceza infaz kurumu haline getirilen tarım arazisinde üretimin üçüncü yılında hasat edilen ürünler, çeşitli illerdeki ceza infaz kurumlarına gönderilerek ekonomiye katkıda bulunuluyor. Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumunun hayata geçmesini sağlayan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, hükümlülerin yılda 3 kez ürün alacak şekilde çalıştıklarını söyleyerek, "Mevcut üretilen ürünlerin yanı sıra seralarımız olacak. Lisanlı ve ekolojik tarım Çukurova'nın tarımsal zenginliğine katkı sunacak" dedi.Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki, 1994 yılında tarım cezaevi yapılması için Adalet Bakanlığı'na devredilen ancak yıllardır vatandaşların işgal ederek tarım ve hayvancılıkta kullandığı 691 dönüm hazine arazisi, tahliye edilerek Türkiye'nin en büyük 'tarım açık ceza infaz kurumu' haline getirildi. Tarım açık ceza infaz kurumunda, yılda 3 defa ürün verebilecek şekilde yöreye uygun organik tarım, büyük Türkiye'nin en büyük sulu Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda üretilen ekolojik lisanslı ürünler bir çok ildeki ceza infaz kurumuna gönderilerek, ekonomiye de katkıda bulunuluyor ve küçükbaş hayvancılığı, lisanslı sera üretimi, örtü altı tarım, fidan ve çiçek yetiştiriciliği yapılması için çalışmalar başlatıldı.Üç yıl önce, 120 hükümlünün çalıştığı yüzlerce dönüm araziye buğday, kuru soğan, yer fıstığı, mandalina, kavun ve karpuz ekildi. Geçtiğimiz yıllardaki üretim 2018'de 2'ye 3 katlandı. Yetiştiren ürünler, Adana, Hatay, Kocaeli, Silivri, Maltepe Ceza İnfaz Kurumları'na gönderildi. Buğdayda ve soğanda hasat tamamlanırken, kavun, karpuzda ise devam ediyor. Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yaklaşık bin hükümlünün kalabileceği binanın yapımı sürüyor. Bu yıl, 40 bin kilogram, soğan, 277 bin kilogram buğday, 61 bin kilogram karpuz ve kavun hasat edilirken, yer fıstığı ve mandalina hasadı sonbahar ve kışın yapılacak.Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, hükümlülerin tarım açık ceza infaz kurumu tesislerinde yılda 3 kez ürün alacak şekilde çalıştıklarını söyledi. Hükümlülerin sigortalı bir şekilde çalışarak hem yevmiye aldıklarını hem de ailelerine yük olmadıklarını kaydeden Yeldan, "Türkiye'nin en büyük sulu tarım açık ceza infaz kurumları arasında yer alan tesisimiz örnek tarımın merkezi olacak. Buraya bin hükümlünün bulunabileceği bir tesis kuruyoruz, inşaatımız devam ediyor. Mevcut üretilen ürünlerin yanı sıra seralarımız olacak, lisanslı ve ekolojik tarım devam edecek. Çukurova'nın tarımsal zenginliğine katkı sunacak uygulamalar hayata geçirilecek" dedi.