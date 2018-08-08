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Gazişehir ’te Denizlispor hazırlıkları

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Gazişehir Gaziantep’te Denizlispor hazırlıkları
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir , 2018-2019 sezonunun 1. haftasında deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını Gazişehir tesisinde sürdürüyor. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlıların antrenmanı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Sahada ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra salonda güç ve kuvvetlendirme hareketleriyle devam etti. Pazar Denizlispor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını cuma gününe kadar günde çift çalışmayla sürdürecek olan Gazişehir Gaziantep, daha sonra maç için bu kente hareket edecek.
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Gazişehir Gaziantep’te Denizlispor hazırlıkları
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