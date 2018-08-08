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spor, işi baştan sıkı tutmak istiyor

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018
Hatayspor, işi baştan sıkı tutmak istiyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden spor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Ayaklarımızın yere sağlam basmasını istiyoruz. Bunun için Gençlerbirliği maçı ile beraber işi sıkı tutacağız" dedi. Palut, Erzurum'daki hazırlık kampının ardından çalışmalara Hatay'daki Osman Çalgın Tesisleri'nde devam ettiklerini söyledi.

TAKIMINDAN MEMNUN
TRANSFER çalışmalarının da sürdüğünü, takıma en az 2-3 takviye yapmak istediklerini dile getiren Palut, "Genel anlamda çalışmalarımız olumlu gitti. İstediğimiz performansı futbolcularımızdan aldık" dedi. Palut, kampta bazı talihsiz sakatlıklar yaşandığını ancak futbolcuların şu anki durumlarının iyi olduğunu aktardı.

ZORLU BİR LİG
SEZONA zorlu Gençlerbirliği maçı ile başlayacaklarını kaydeden Palut, "Ayaklarımızın yere sağlam basmasını istiyoruz. Bunun için Gençlerbirliği maçı ile beraber işi sıkı tutacağız. Tabii ki güçlü bir rakip ile oynayacağız ama her rakiple mücadele edeceğiz. En iyi sonuçları almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.
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Hatayspor, işi baştan sıkı tutmak istiyor
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