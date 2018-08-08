HKÜ ‘bilimsel bilgi’ üretiyor

BUGÜN NELER OLDU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), "bilimsel bilgi" vurgusu ile ön plana çıkıyor. Özellikle bilimsel bilgi üretiminde öncü olmak için çalışmalar yürüten HKÜ, altyapısını da bu doğrultuda gerçekleştiriyor. HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, üniversitelerin bilimsel bilginin öğretildiği, test edildiği, sorgulandığı bilimsel bilgiye yönelik olumlu tutum geliştirildiği eğitim kurumları olduğunu söyledi. HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, "Farklı eğitim düzeyleri ile üniversiteler bilgi inşa etmeyi başarmaya çalışırlar. Bu kapsamda, bilgi merkezi olmaya aday olan üniversiteler, işlevlerini sadece lisans düzeyinde eğitim yaparak gerçekleştirmezler. Bunun için lisansüstü düzeyde de eğitime öncelik verir, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini önemseyerek destek verirler" dedi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin vizyonu ile lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle bilgi öğretimi ve üretimi misyonunu yerine getirmeye çalıştığını vurgulayan Özbay, "24 lisans, 21 yüksek lisans ve 11 doktora programı ile bilimsel bilgiyi öğretmenin yanında üretmeyi de önemseyen bilim merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" diye konuştu.Günümüz dünyasında merkezde üniversitelerin olduğunu vurgulayan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Edibe Sözen ise, üniversitelerin bilginin üretildiği ve güncellendiği merkezler olduğunu söyledi. Sözen, "Bilimsel anlayışlar ve yaklaşımlar güncelleştirilmeden, bilginin üretiminden söz edilemez. Dünün dünyası fabrika merkezli bir dünyaydı. Bugünün dünyası ise kampus merkezli bir dünyadır. Kentlerin inşasında kampusların yeri ve konumu çok önemlidir" dedi.