Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > HKÜ ‘bilimsel bilgi’ üretiyor

HKÜ ‘bilimsel bilgi’ üretiyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin bir bilim merkezi olmaya çalıştığını söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, üniversitenin bilim alanındaki vizyon ve misyonunun önemine dikkat çekti

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018
HKÜ ‘bilimsel bilgi’ üretiyor
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), "bilimsel bilgi" vurgusu ile ön plana çıkıyor. Özellikle bilimsel bilgi üretiminde öncü olmak için çalışmalar yürüten HKÜ, altyapısını da bu doğrultuda gerçekleştiriyor. HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, üniversitelerin bilimsel bilginin öğretildiği, test edildiği, sorgulandığı bilimsel bilgiye yönelik olumlu tutum geliştirildiği eğitim kurumları olduğunu söyledi. HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, "Farklı eğitim düzeyleri ile üniversiteler bilgi inşa etmeyi başarmaya çalışırlar. Bu kapsamda, bilgi merkezi olmaya aday olan üniversiteler, işlevlerini sadece lisans düzeyinde eğitim yaparak gerçekleştirmezler. Bunun için lisansüstü düzeyde de eğitime öncelik verir, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini önemseyerek destek verirler" dedi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin vizyonu ile lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle bilgi öğretimi ve üretimi misyonunu yerine getirmeye çalıştığını vurgulayan Özbay, "24 lisans, 21 yüksek lisans ve 11 doktora programı ile bilimsel bilgiyi öğretmenin yanında üretmeyi de önemseyen bilim merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" diye konuştu.

KAMPUSUN YERİ
Günümüz dünyasında merkezde üniversitelerin olduğunu vurgulayan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Edibe Sözen ise, üniversitelerin bilginin üretildiği ve güncellendiği merkezler olduğunu söyledi. Sözen, "Bilimsel anlayışlar ve yaklaşımlar güncelleştirilmeden, bilginin üretiminden söz edilemez. Dünün dünyası fabrika merkezli bir dünyaydı. Bugünün dünyası ise kampus merkezli bir dünyadır. Kentlerin inşasında kampusların yeri ve konumu çok önemlidir" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
HKÜ ‘bilimsel bilgi’ üretiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN