Kurbanlarınızı belediyenin belirlediği satış noktalarından alın

ADANA
Veterinerler Odası Başkanı Nihat Köse, yaklaşan Kurban Bayramı'nda, belediyelerin belirlediği kurban satış noktaları dışında satılan hayvanların sakıncalı olabileceğini söyledi. Belediyelerin kurban satış noktası olarak gösterdiği yerlerde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerlerinin görev yaptığını belirten Köse, bu alanlara giren tüm hayvanların kontrol altında tutulduğunu belirtti.
HASTALIK TAŞIYABİLİR
Bunların dışında satılan kurbanlıkların hastalık taşıyabileceğine dikkat çeken Köse, "Belediyelerin belirlediği alanların girişinde mutlaka bir veteriner arkadaşımız bulunuyor. Bu görevli, Adana
içinden veya farklı bir kentten getirilen hayvanları sevk belgesi olmadan kabul etmez. Alana girişine müsaade etmez. Kurbanlıklar mutlaka belediyelerin belirlediği satış alanlarından satın alınmalıdır" dedi.
KURBANLIĞI ALIRKEN KONTROL EDİN
Kurban edilecek hayvanın kulağı küpeli de olsa, satın alacak kişi tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Köse, "Küpeli hayvanlarda sağlık sorunu yoktur" dedi. Köse, Tarım Bakanlığı yetkililerinde alınan bilgiye göre Adana'da 11 bin 239 büyükbaş, 110 bin civarında ise küçükbaş kurbanlık hayvan olduğunu söyledi. Ayrıca kent dışından da birçok kurbanlık geleceğini dile getiren Köse, bu sene Adana'da kurbanlık sıkıntısı olmayacağını dile getirdi.