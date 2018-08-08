Melih ABİ: Hızlı geçiş sisteminde bir kilometrelik kuyruk olur mu?

HGS adı üstünde hızlı geçiş sistemi.

Ama Adana-Mersin giriş ve çıkışlarında hafta sonları sorun yaşanıyor.

Kuyruklar uzayıp gidiyor.

Bu nasıl hızlı geçiştir.

Aynı geçişten geçmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor.

Halbuki yanlarda çalıştırılmayan HGS'ler var.

Onlar da çalışsa belki bu kadar sorun olmayacak!

Otoyolda bir kilometre kuyruk olur mu?

Karayolları eski genel müdürü şimdi ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan bir adamını gönderip baktırsın.

Kuyrukları görsün.

Ya eskisi gibi kart okutulsa kuyrukların uzunluğu ne olurdu?

Bu sıcakta insanları upuzun kuyrukta bekletmeye hakkınız yok.

Hızlı geçiş sistemi adı üstünde hızlı geçiş kolaylığı sağlasın.

Hadi bakalım.

***

Gürültü kirliliği nasıl önlenecek?



Gürültü kirliliği çıldırtma noktasına getirdi.

Egzozu açık motosikletler, taksiler…

Gece yarısı çıkan sesler insana kafayı yediriyor.

Murat Uzel "Toros Mahallesi, Yeni Çetinkaya civarında da durum aynı" diyor.

İnsanlar balkonda oturamaz hatta uyuyamaz oldu.

Defalarca şikayetçi olmalarına rağmen soruna çözüm bulunmadı.

Tehlikeli araç kullananlar arttı.

Bu insanlar ruh hastası.

Yoksa normal insan böyle yapmaz!

Beyinsiz takımı plakalarınızı burada tek tek yazacağım.

Cezalandırılmanızı isteyeceğim haberiniz olsun.