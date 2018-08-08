Mersin kenetlenmeli

B
ir takım düşünün 3-4 yıl öncesine kadar Süper Lig'de başarıda başarıya koşsun. Müthiş bir stada kavuşsun. Süper lig maçlarının bir bölümünü de burada oynasın. Sonrasında ise hüsran yaşasın. Mersin
İdmanyurdu inanılmaz bir şekilde düştü, küme düşürüldü. Bu sezon BAL liginde mücadele edecek. Yabancı futbolcuların alacaklarına karşı şikayette bulunmaları. Ödenemeyen borçlar yüzünden 1925 yılında kurulan koca çınar yok oldu gitti.
EKONOMİYE KATKISI VAR
NE
de güzel başlamıştı liglere Kırmızı Şeytanlar. Önce Spor Toto 1.lige yükseldiler. Arkasından Süper Lige çıktılar. Büyük takımlar Mersin'e geldi. Kentin ekonomisi bile canlandı. Başarılı maçlar sonunda korkulan takım oldular. Mersin zor bir deplasman olma özelliğini taşıdı. Bu başarılı çıkış takıma gönül veren sporseverleri de heyecanlandırdı.
ALI
Kahramanlı başkanlığında kurulan yönetim yapılan olumlu takviyelerle ve transferlerle takımı başarıdan başarıya koşturdu. Yılların kulübü Mersin İdmanyurdu taraftarların gönüllerinde taht kurdu. Ben Adana'dan takip ederken bile bu başarı karşısında heyecanlandım. Bu heyecanımı, sevincimi Mersinli gazeteci dostlarımla paylaştım.
SIKINTI YAŞADILAR
MERSIN
İdmanyurdu'nun düştüğü bu acı durum geçmişte başka kulüplerin de başına geldi. İşte Ankaragücü, geçmişte Adanaspor. Aynı şekilde büyük sıkıntılar yaşadılar. Her ters gidişin bir geri dönüşü vardır. Mersin İdmanyurdu için de geri dönüş zor değil. Tüm Mersinli kenetlensin, birlik beraberlik olsun. Herkes taşın altına elini koysun. Bakın başarı nasıl geliyor hep birlikte görürüz.
"BİRLİK OLALIM"
ALI
Kahramanlı ile görüştüm. "Tüm Mersin taraftarı gibi bende çok üzgünüm. Geçmişte 'kulübe destek verin, birlik olalım Mersin'i çok daha üst düzey bir takım yapalım' dedim. Kimse yanaşmadı. Şimdi BAL ligindeyiz. Haliyle kulübün tüm borçları silinmiş olacak. Yeniden şahlanma zamanı. Kenetlenelim, başarıyı yakalayalım. Kısa zamanda Mersin İdmanyurdu'nu eski günlerine döndürelim" diyor.
KENDISINE
görev verildiği takdirde takımı yeniden Süper Lig'e kadar çıkarabileceğini söyleyen Kahramanlı, "Yeniden bir kulüp yaratıp, küllerimizden doğmalıyız. Taraftarlarımız kulübe sahip çıkmaya çalışıyor. Onlarla birlikte güzel günlere dönmeliyiz" diye konuştu. Haydi Mersinli işadamları destek verin şu takıma eski güzel günler yeniden gelsin. Kent ekonomisi canlansın. Fena mı olur?