Mikro krediyle iş yeri sahibi oldu

KAHRAMANMARAŞ
Afşin'de ev hanımı Selda Polat, mikro kredi uygulamasından aldığı 8 bin liralık destek sayesinde, bayan kuaförü açarak kendi işinin patronu oldu. 2 çocuk annesi Selda Polat, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen mikro krediye başvurdu. Buradan aldığı destekle iş hayatına atılan Polat, hem aile bütçesine katkı sağlıyor, hem de sevdiği işi yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Polat, 6 yıl önce bin lirayla başladığı mesleğini şimdi 8 bin liralık mikro kredi desteğiyle iş yeri açarak sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. 2013 yılında bin lira destek alarak el işi yapıp satarak aile ekonomisine katkıda bulunmaya çalıştığını dile getiren Polat, "6 yıl önce mahallemize Afşin mikro kredi personellerimiz geldi. Bizlere 'mikro kredi sayesinde birçok imkana sahip olacağımızı, kendi ayaklarımızın üzerinde durabileceğimizi' söylediler" dedi. Polat şunları söyledi: İlk kredimi bin liraydı. Bu krediyle iğne oyası yapıp satmaya başladım. Daha sonra asıl mesleğim olan kuaförlüğü icra etmek istediğimi eşime söyledim. Onunda kabulüyle birlikte 8 bin lira mikro kredi desteği ile bu işe adım attım. Küçük bir odada başladığım serüvenim şuanda güzel bir dükkana dönüştü. 2 yıldan beri kuaförlük yapıyorum.