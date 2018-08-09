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Anamur Belediyespor’un yeni başkanı belli oldu

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Anamur Belediyespor’un yeni başkanı belli oldu
SÜPER Amatör Lig'de mücadele eden Anamur Belediyespor'un olağanüstü kongresinde başkanlığa İbrahim Yalçınkaya seçildi. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen kongre sonunda Başkanlık koltuğuna oturan Yalçınkaya, Anamur esnafı olarak takım için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

GÜÇLÜ İSİMLER
İBRAHIM Yalçınkaya'nın başkanlığında oluşan yönetimde Özgür Beraç, Özkan Namlı, Cenk Ateş, Adil Alphan, Kerim Tuna, Zekai Oğuz, İbrahim Yılmaz, Batuhan Aslan, Gülay Uysal, Aytül Çetinkaya, Murat Eğridağ, İsmail Erdoğan, Adem Güven, Hüseyin Kaş, Olcay Tahtabaş, Ozan Gül, Sadık Şahin, Hasan Karagöz, Aydın Öztürk, CüneytKavak, Ali Kiraz, Eyühan Kurtçu, Ali Öz isimleri yer aldı.
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Anamur Belediyespor’un yeni başkanı belli oldu
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