AÖF Adana Toros Bürosu tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor

ANADOLU
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sistemi ve ikinci üniversite kayıtları hakkında AÖF
Adana Toros Bürosu kamu kurum ve kuruluşlarında tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor. Bu bağlamda Sarıçam Belediyesi'nde açıköğretim sistemi ve ikinci üniversite kayıtlarının tanıtımı gerçekleşti. Adaylara uzmanlar tarafından bilgiler verilirken ikinci üniversite ve e-sertifika tanıtım broşürleri de dağıtıldı. Konuyla ilgili http://ikinciuniversite.anadolu.edu. tr/ internet adresinde, ikinci üniversite bölüm /programları ile ön başvuru, başvuru koşulları ve öğrenme ortamları hakkında bilgi verildiği belirtildi.