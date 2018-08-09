Araba boşluğa uçtu; 1 ölü 4 yaralı

MERSİN'İN
Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kaza
sında 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar Mersin'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesinde meydana geldi. Rasim Alp yönetiminde D-400 Karayolu Antalya
'dan Mersin istikametine seyreden 33 SH 681 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak apartman boşluğuna uçtu. Kazada Merve Seda Alp adlı genç kız hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.