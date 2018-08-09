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Araba boşluğa uçtu; 1 ölü 4 yaralı

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018
Araba boşluğa uçtu; 1 ölü 4 yaralı
MERSİN'İN Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik sında 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar Mersin'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesinde meydana geldi. Rasim Alp yönetiminde D-400 Karayolu Antalya'dan Mersin istikametine seyreden 33 SH 681 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak apartman boşluğuna uçtu. Kazada Merve Seda Alp adlı genç kız hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Araba boşluğa uçtu; 1 ölü 4 yaralı
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